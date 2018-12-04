Газзаев - о жеребьевке Евро-2020: "Нельзя недооценивать остальных соперников и переоценивать собственные возможности"

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что у сборной России уровень и репутация совсем иная, чем в последние годы, и вопрос о возможном непопадании на чемпионат Европы стоять не должен. Команда Станислава Черчесова с марта по ноябрь 2019 года сыграет с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Кипром и Сан-Марино.

– Ваше мнение о жеребьевке Евро-2020?

– Уровень Бельгии таков, что это одна из лучших сборных в мировом футболе, а в рейтинге ФИФА вообще идет на первом месте. Каждый ее игрок обладает высоким техническим оснащением и большим тактическим кругозором. Почти все футболисты сборной Бельгии выступают в ведущих клубах Европы. Чтобы удачно сыграть против них, нам нужно в первую очередь, чтобы все наши футболисты были здоровы, а также подойти к игре с бельгийцами с отличной физической, тактической и психологической подготовкой.

Ни в коем случае нельзя недооценивать остальных соперников и переоценивать собственные возможности. Многие игроки сборной Шотландии имеют британский стиль игры – это серьезный оппонент. Команда Казахстана прогрессирует – это касается и клубного футбола, и сборной. А вот Кипр и Сан-Марино, скорее всего, будут аутсайдерами группы, но и против них нельзя допускать шапкозакидательских настроений.

Сегодняшние уровень и репутация сборной совсем иная, чем в последние годы. И вопрос о возможном непопадании на чемпионат Европы стоять не должен – Россия обязана участвовать в этом турнире. Ни в коем случае нельзя повторить ситуацию, когда после бронзы Евро-2008 Россия не попала на ЧМ-2010, хотя на тот период у нас был один из самых сильных составов в истории. (Дмитрий Симонов)

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