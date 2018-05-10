Газзаев - о смене эмблемы РФПЛ: "Английскую премьер-лигу ценят не за красивого льва на логотипе"

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что изменения в чемпионате России должны носить не только внешний характер. В качестве примера положения дел в росийском футболе специалист привел финал национального кубка между "Тосно" и "Авангардом" (2:1) - билеты на решающую игру турнира раздавали бесплатно, а победитель не сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

- У Российской футбольной премьер-лиги в будущем сезоне сменится логотип. Теперь на нем – злой медведь с красными глазами. Вам он понравился?

– Знаю, что многие задавались вопросом: почему именно медведь, а не, к примеру, орел, который изображен на гербе Российской Федерации? Лично мне вариант с орлом, допускаю, понравился бы больше – но это в любом случае вкусовщина. Кому-то медведь по душе, кому-то орел, кому-то классический футбольный мяч, и так далее. Вопросов нет, у лиги действительно должен быть современный и стильный логотип – но его появление не имеет никакого смысла, если не будет сопровождаться внутренними изменениями, качественными реформами турнира и ростом благосостояния участников. А этого, к сожалению, не происходит.

Английскую премьер-лигу ведь ценят не за красивого льва на логотипе, а за другое – высочайший уровень футбола, собранных в лиге тренеров и игроков, фантастический телевизионный контракт, гарантирующий финансовую стабильность клубов-участников, отличную посещаемость, качество трансляций, стилистику судейства.

Приведу другой пример. В нашей программе реформ российского футбола тоже идет речь об изменении бренда – мы говорим о создании РФЛ, Российской футбольной лиги, в рамках которой будут действовать две профессиональные лиги, с единой управленческой структурой, пакетом телевизионных прав и совершенно иным уровнем доходов. Но в данном случае смена названия – это дополнение, символ тех перемен, которые должны произойти.

А придумать новый логотип просто ради нового логотипа – на мой взгляд, бессмысленно. Реальных-то изменений нет. Показательна ситуация с финалом Кубка России: на афишу "Тосно" – "Авангард" пытаются заманить зрителей в Волгограде бесплатно, а один из участников этого матча, "Тосно", не получил лицензию на участие в еврокубках…

Полная версия интервью с Валерием Газзаевым //

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