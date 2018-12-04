Газзаев - о ситуации с Глушаковым: "Фанаты не вправе решать судьбу игроков или тренеров"

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, сейчас заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - о главных событиях в российском футболе.

– Самая горячая тема последнего месяца – "Спартак" и конфликт фанатов сДенисом Глушаковым. Ваше отношение к ситуации?

– Не раз подчеркивал – мне абсолютно непонятно, какое право болельщики имеют решать судьбу тренера или игрока. Их роль велика при поддержке команды, и они, само собой, могут выражать точку зрения, но для принятия кад¬ровых решений есть руководство. Сегодня фанаты будут в грубой форме требовать изгнания футболиста из клуба, а завтра начнут диктовать, как игрокам тренироваться или кого тренеру менять?!

Речь даже не конкретно про ситуацию с Глушаковым, которого, кстати, два года назад носили на руках те же самые люди, кто его сейчас оскорбляет. За результат отвечают не болельщики, а президент клуба и другие руководители (своими действиями, трансферной политикой, финансированием и так далее), главный тренер и футболисты (подготовкой и игрой команды). Неужели кто-то действительно всерьез считает, что Леонид Федун, вложивший в "Спартак" столько сил, средств и эмоций, желает клубу зла и сам себе враг?! То, что сейчас происходит вокруг "Спартака", – в корне неправильно! Нужно проявить культуру и уважение к руководству и игрокам. Любой человек может ошибиться – и имеет право исправить свои ошибки. И уж тем более надо четко разделять личную и спортивную жизнь. (Дмитрий Симонов)

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