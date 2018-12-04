Газзаев - о натурализации игроков: "В спорте идет глобализация – почему мы должны закрываться?"

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" прокомментировал натурализацию футболистов. Напомним, что в составе сборной России выступают голкипер Гильерме, защитники Мариу Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.

– Давайте подведем итоги-2018 для сборной России.

– Этот год для национальной команды, безусловно, можно оценить весьма положительно. Прежде всего – с точки зрения чемпионата мира, выступление на котором получилось очень хорошим. Что касается Лиги наций, то там, по сути, была возможность просмотреть ближайший круг кандидатов в сборную, и тренеры изучили весь контингент футболистов, которые могут претендовать на попадание в команду.

– Бурно обсуждалось приглашение в сборную Ари. После этого Роман Павлюченко принципиально отказался смотреть матчи национальной команды, а Андрей Аршавин сказал по этому поводу: "Я против натурализации. Когда за сборную России играют бразильцы, не вижу в этом смысла". И у многих болельщиков такая же позиция.

– Каждый человек вправе высказывать собственное мнение – предварительно подумав. Я же спрошу: скажите, а Испания – хорошая сборная? Думаю, все согласятся, что хорошая. И в этой стране есть россыпь нападающих высокого класса – что, однако, не помешало точечному приглашению бразильца Диегу Косты. А ранее, допустим, за испанцев выступал другой бразилец, опорный полузащитник Маркос Сенна – он играл в основном составе и был незаменим на Евро-2008, где Красная фурия выиграла золото и начала свою серию великолепных побед. И таких примеров множество.

У Германии тоже был бразильский нападающий, а еще немало натурализованных, по сути, турок и представителей ряда других национальностей. У Франции многие в команде имеют африканские или арабские корни и в теории могли бы выступать за другие страны. И так далее. В спорте идет глобализация – почему мы должны закрываться? Идут поиски кандидатов – и у того же Ари или Фернандеса законодательно есть право получить приглашение в сборную России. (Дмитрий Симонов)

Полная версия интервью Валерия Газзаева