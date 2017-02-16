"Газпром" выплатит "Оренбургу" 900 миллионов рублей

"Оренбург" заключил новый спонсорский контракт с "Газпромом" на 2017 год. Согласно данным сайта госзакупок, футбольный клуб получит от компании 907 миллионов рублей. Эта сумма будет выплачена дочерним предприятием "Газпром добыча Оренбург" за рекламу, которую будет размещать "Оренбург" на своей экипировке, баннерах на стадионе, в пресс-центре, клубном автобусе, клубной атрибутике, а также на сайте и страницах клуба в социальных сетях.
Также "Газпром добыча Оренбург" является спонсором местного клуба по настольному теннису "Факел-Газпром". Ему в 2017 году будет выделено 158,5 миллиона рублей.
Новоуепинни
"В 2017 году казна Оренбургской области потеряет 3 млрд руб. Уменьшены поступления от акцизов на ГСМ и налога на прибыль" (с)
15:18
баламошка
Газпром совсем озверел, хочет, чтоб Оренбургский Газовик всегда болтался в РФПЛ, вечно прогибаясь под Зенит. Нигде такого нет, поэтому и живём как в Африке. Развивающаяся страны с самым огромным количеством ресурсов. Бугагага.
15:14
Новоуепинни
Зенит-2. Зырьте, граждане оренбурга со средней з.п. в 12 тыс. куда надо ваши денежки тратить ))
15:12
King's Bounty IIII
ну там хоть газ сосут. а в ленинграде ? болотный газ ??
14:58