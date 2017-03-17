10:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Газон стадиона в Екатеринбурге будет готов к матчу "Урал" - "Рубин"

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Газон стадиона "СКБ-Банк Арена" в Екатеринбурге будет готов к матчу чемпионата России "Урал" - "Рубин", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Игра состоится 18 марта, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин высказывал претензии к состоянию поля.

"После "Амкара" все восстановили. Была нормальная погода для восстановления покрытия, поэтому проблем никаких нет. Поле будет в хорошем состоянии, пригодном для игры в футбол и по телевизионной картинке тоже будет все хорошо. Сложностей никаких не будет", - заявили в пресс-службе. Также отмечается, что дополнительных мер безопасности во время игры не будет предприниматься, поскольку матч рядовой, а отношения фанатов нормальные.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4103247

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