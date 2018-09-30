Газон "Ростов Арены" будет готов к матчам после концерта Басты

Газон на стадионе "Ростов Арена" после концерта Басты находится в хорошем состоянии, к следующей игре чемпионата России поле будет готово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арены. Ранее "Ростов" опубликовал заявление, в котором говорилось, что клуб опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта Басты. Оператор стадиона сообщал, что проведение концерта Басты 29 сентября не помешает футбольным матчам. В воскресенье в ряде СМИ были опубликованы фото газона, который якобы был поврежден еще до начала концерта.

"Все хорошо с полем, и к игре оно будет в полном порядке", - сказали в пресс-службе.

Ближайший матч на "Ростов Арене" состоится 6 октября, хозяева примут "Оренбург". В эти минуты "Ростов" проводит выездную игру против "Спартака".