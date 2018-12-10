Газизов - про судейство: "Все трактовалось в одну сторону"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после матча 17-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) остался недоволен работой судейской бригады во главе с Алекссем Еськовым. По его словам, все трактовалось в одну сторону.

– Игру оцениваю хорошо. Ребята отдались по полной и играли в хороший футбол, – приводит слова Газизова пресс-служба "Уфы". – Выступать в Краснодаре тяжело для всех команд.

У меня мало бывает вопросов, но все-так скажу, что такое судейство… В моем понимании, сегодня целенаправленно все трактовалось в одну сторону. Это, наверное, из-за того, что до этого с "Краснодаром" по-другому поступили, и они решили на "Уфе" отыграться. Это неприятный момент.

По игре: ребята молодцы! Мы приехали сюда, чтобы отбирать очки, и знали, что сможем это сделать. Сейчас отдохнем, а весной продолжим выступать с новыми силами. Я поблагодарил ребят за то, что не стали много апеллировать к судьям.