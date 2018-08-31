Газинский - пятый футбольный голос навигатора

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский стал официальным голосом для сервиса "Яндекс.Навигатор".

"Завтра поедешь на "Краснодар" - "Локомотив"? Не забудь включить Яндекс.Навигатор! Юрий Газинский подскажет самый короткий путь! Теперь голос полузащитника "быков" и сборной России в твоем гаджете! Скачивай и поехали!" - сообщает пресс-служба "Краснодара".

Ранее пользователи получили возможность установить "озвучку" от нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, хавбека "Спартака"Дениса Глушакова, а в начале августа – от форварда "Зенита" Артема Дзюбы.