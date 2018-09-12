Газинский - о трех голевых передачах в трех последних матчах: "Надеюсь, выхожу на новый уровень"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свою успешную игру в последних матчах.

- Надеюсь, что мои три передачи в трех последних матчах (с "Локомотивом" (1:0), Турцией (2:1) и Чехией (5:1). - Прим. "СЭ") говорят о том, что я выхожу на новый уровень. Хочется в это верить, - отметил Газинский. - Думаю, что та работа, которую мы выполняем, и к которой стремимся, дает свои плоды. Что касается моих игровых кондиций, то я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира. Когда турнир закончился, было время отдохнуть, восстановиться и вступить с новыми силами в российскую премьер-лигу.

Ранее стало известно, как в сборной России отреагировали на назначение капитаном Газинского.

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