Газинский - о матче с "Рубином": "На старте сезона "Краснодару" нужны положительные эмоции"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился мнением о предстоящем матче 1-го Российской премьер-лиги с "Рубином".

- На старте сезона нам нужны положительные эмоции. В матче с "Рубином" мы настроены показать максимальный результат, - цитирует Газинского пресс-служба краснодарского клуба.

Встреча пройдет сегодня, 29 июля, на "Казань Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени.

"Рубин" – "Краснодар": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)