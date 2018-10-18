Газинский - о матче с "Ахматом": "Мы будем играть только на победу"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке к матчу 11-го тура российской премьер-лиги против "Ахмата". Он отметил, что эта игра не будет простой.

- До игры с "Ахматом" еще есть время. Пройду все процедуры, восстановлюсь. Думаю, что подойду в оптимальной форме к игре. Мы их еще не разбирали, но думаю, что скоро проведем теоретическое занятие. Матч, как и все остальные в российской премьер-лиге, простым не будет, поэтому будем тщательно готовиться. И подойдем к игре в полной боевой готовности.

Мы играем дома. Безусловно, хочется порадовать своих болельщиков. Ни для кого не секрет, что мы будем играть только на победу. Нужно подготовиться, разобрать соперника. Команда непростая, у них есть свои хорошие исполнители. Нужно постараться нейтрализовать их и показать свои лучшие качества.

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