Газинский - Кокорину и Мамаеву: "Мы прекрасно знаем, какие вы в жизни порядочные ребята"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский записал видеообращение одноклубнику Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Игроки находятся в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

"Саша, Паша, привет. Мы все знаем, в какую ситуацию вы попали. Для вас она очень сложная. Мы прекрасно знаем, какие вы футболисты и какие в жизни порядочные ребята. Очень хочется поскорее, чтобы вопрос решился в вашу пользу. Желаю вам удачи, мы с вами", - сказал Газинский в ролике, опубликованном в Инстаграме Кокорина.