14:06 | Футбол — РФПЛ

Гаврилов получил поздравления и отдал точный пас на Самедова


Символический первый удар по мячу в матче 30-го тура РФПЛ "Спартак" - "Динамо" совершил легендарный полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов. В качестве адресата для точной передачи он выбрал Александра Самедова.

Перед этим генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов вручил экс-игроку памятную майку по случаю его недавнего 65-летия. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Спартак М - Динамо М

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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