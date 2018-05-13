Гаврилов получил поздравления и отдал точный пас на Самедова

Символический первый удар по мячу в матче 30-го тура РФПЛ "Спартак" - "Динамо" совершил легендарный полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов. В качестве адресата для точной передачи он выбрал Александра Самедова.
Перед этим генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов вручил экс-игроку памятную майку по случаю его недавнего 65-летия. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Гаврилов отдал точный пас Самедову pic.twitter.com/R2hAtXWFY0– Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 мая 2018 г.
- Александр Самедов
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