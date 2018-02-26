Гаттузо встретился с Манчини в Риме. Фото

"Милан" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию со встречи главного тренера Дженнаро Гаттузо с Роберто Манчини, который работает с "Зенитом". Оба клуба сейчас тренируются в Риме: сине-бело-голубые 25 февраля отправились в столицу Италии на сбор, а миланцам предстоит сыграть с "Лацио".

Ранее "Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию со встречи защитника петербургского клуба Доменико Кришито и лидера обороны "Милана" Леонардо Бонуччи.