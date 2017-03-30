Гасилин восстановился, участие Занева в матче "Амкар" - "Терек" под вопросом

Пресс-атташе "Амкара" Владимир Владимиров сообщил, что нападающий Алексей Гасилин восстановился после повреждения и сможет сыграть в матче 21-го тура чемпионата России с "Тереком". При этом участие в этой встрече защитника Петара Занева остается под вопросом.

– Гасилин восстановился, готовится в общей группе без ограничений и сможет сыграть с "Тереком", – цитирует "Р-Спорт" Владимирова. – По Заневу пока говорить трудно, его участие в матче (с "Тереком") под вопросом. Также травмы были у Александра Мильковича и Сергея Балановича, но они уже принимают активное участие в тренировках.