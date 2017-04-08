Гасилин вернулся в стартовый состав "Амкара" на матч с "Крыльями"

Стал известен состав "Амкара" на матч 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". С первых минут на поле появится нападающий Алексей Гасилин, который в предыдущей игре вышел на замену.

Полностью состав пермяков выглядит следующим образом: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Огуде, Гиголаев, Гасилин, Комолов, Салугин; запасные - Будаков, Вамбольт, Бодул, Баланович, Идову, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Прокофьев, Вазитдинов, Мищенко.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Амкар"