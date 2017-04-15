Гасилин - в запасе "Амкара" на матч с "Уфой"

Стали известны составы "Амкара" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России. Форвард пермяков Алексей Гасилин, отметившийся голевым пасом в игре против "Крыльев Советов" (2:2) на этот раз остался в запасе.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Амкар": Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов, Прокофьев.

Запасные - Будаков, Вамбольт, Шиндер, Шаваев, Баланович, Гасилин, Идову, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Йовичич, Салугин.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, Живоглядов, Пауревич, Фатаи, Стоцкий, Безденежных, Обляков.

Запасные - Филин, Ванек, Патрашко, Сухов, Пуцко, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Шелия, Карпов.

Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"