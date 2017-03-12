11:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гасилин - в стартовом составе "Амкара" на матч с "Зенитом"

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Стал известен состав "Амкара" на матч 19-го тура чемпионата России против "Зенита". В составе пермяков с первых минут выйдет экс-нападающий сине-бело-голубых Алексей Гасилин, перешедший в "Амкар" этой зимой.

Полностью состав "Амкара": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Анене, Гасилин.

Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.

Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

в старте Амкара аж четыре воспитанника Зенита, а в Зените - ни одного))

11:34

SP2

Вот сейчас и будет ясен и уровень Гасилина и уровень Кокорина.

11:16

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