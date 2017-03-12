Гасилин - в стартовом составе "Амкара" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Амкара" на матч 19-го тура чемпионата России против "Зенита". В составе пермяков с первых минут выйдет экс-нападающий сине-бело-голубых Алексей Гасилин, перешедший в "Амкар" этой зимой.
Полностью состав "Амкара": Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Анене, Гасилин.
Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Мищенко, Салугин, Прокофьев, Бодул.
Встреча начнется в 11.30 по московскому времени.
shpasic
в старте Амкара аж четыре воспитанника Зенита, а в Зените - ни одного))
11:34
SP2
Вот сейчас и будет ясен и уровень Гасилина и уровень Кокорина.
11:16