Гасилин успешно перенес операцию и пропустит от одного до трех месяцев

Нападающий "Амкара" Алексей Гасилин успешно прооперирован в Германии по поводу обострения старой травмы голеностопного сустава, сообщает официальный сайт клуба. Ожидается, что восстановление 21-летнего игрока займет от одного до трех месяцев.

– Партнеры по команде, тренеры и сотрудники клуба желают Алексею скорейшего выздоровления и как можно быстрее возвратиться на футбольное поле, – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне Гасилин провел за пермяков шесть матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.