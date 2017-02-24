Гасилин перешел из "Зенита" в "Амкар"

"Амкар" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего "Зенита" Алексея Гасилина. Контракт с 20-летним нападающим рассчитан на 3,5 года.

Гасилин воспитанник петербургской "Смены", а с 2013 года он находится в системе "Зенита". В текущем сезоне в составе "Зенита-2" он провел 19 матчей в чемпионате ФНЛ и забил 8 мячей. Форвард играл за все молодежные сборные России, а в составе команды до 21 года он записал на свой счет 2 гола в 9 встречах. Отметим, что Гасилин провел сезон-2015/16 в составе второй команды "Шальке" и забил 14 мячей в 33 играх.