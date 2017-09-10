Гарри О’Коннор: "После возвращения из России с футболом было покончено"

Бывший нападающий "Локомотива" и "Томи" Гарри О’Коннор открыл футбольную школу. Учебное заведение в Шотландии начнет работу в 2017 году.

Напомним, что шотландец играл за железнодорожников с 2006 по 2007 год, в составе "Томи" он выступал в 2012 году.

– После возвращения из России с футболом было покончено. В "Томи" мне не заплатили, я был убит, – приводит Scotsman слова О’Коннора. – После этого я осознал, что футбол не стоит всего того, чем я был вынужден пожертвовать. Я начал думать о том, чем могу помочь детям и понял, что это получится, если я открою футбольную школу.