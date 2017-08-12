Гари Медель: "С легкостью принял решение о переходе в "Бешикташ"

Полузащитник "Бешикташа" Гари Медель, накануне покинувший "Интер", отметил, что решение о переходе в турецкий клуб далось ему легко. Чилиец выразил надежду на то, что в новом чемпионате он будет получать меньше предупреждений и красных карточек.

– "Бешикташ" – лучший клуб Турции, который регулярно прогрессирует, – цитирует клубная пресс-служба Меделя. – У меня было много предложений, но я выбрал "Бешикташ". Хочу, чтобы мы защитили чемпионский титул и достойно выступили в Лиге чемпионов. Я действительно достаточно жестко играю, из-за чего и получаю много желтых карточек. Но сейчас я более опытный футболист, поэтому надеюсь, что не буду получать красных карточек.