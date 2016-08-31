Защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай отказался от перехода в "Челси", сообщает журналист Гильем Балаге на своей странице в твиттере. 29-летний аргентинец намерен пополнить состав "Валенсии".
Ранее сообщалось, что о подписании контракта игрока с "Летучими мышами" станет известно в ближайшее время. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро.
Гарай стал игроком "Зенита" летом 2014 года и за это время провел в чемпионате России 50 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Samarafan
Один из лучших уж точно: сопоставимы по уровню разве что Иванович с Видичем
15:55
mario585
мне кажется он не разбирается в Европейском футболе ))
15:46
plusnindimon
Лучший ЦЗ за всю историю РФПЛ
15:43