Защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай отказался от перехода в "Челси", сообщает журналист Гильем Балаге на своей странице в твиттере. 29-летний аргентинец намерен пополнить состав "Валенсии".

Ранее сообщалось, что о подписании контракта игрока с "Летучими мышами" станет известно в ближайшее время. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро.

Гарай стал игроком "Зенита" летом 2014 года и за это время провел в чемпионате России 50 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.