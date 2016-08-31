15:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гарай отказался от перехода в "Челси"

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Защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай отказался от перехода в "Челси", сообщает журналист Гильем Балаге на своей странице в твиттере. 29-летний аргентинец намерен пополнить состав "Валенсии".

Ранее сообщалось, что о подписании контракта игрока с "Летучими мышами" станет известно в ближайшее время. Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро.

Гарай стал игроком "Зенита" летом 2014 года и за это время провел в чемпионате России 50 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Samarafan

Один из лучших уж точно: сопоставимы по уровню разве что Иванович с Видичем

15:55

mario585

мне кажется он не разбирается в Европейском футболе ))

15:46

plusnindimon

Лучший ЦЗ за всю историю РФПЛ

15:43

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