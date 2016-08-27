Гарай близок к переходу в "Валенсию"?

Защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай в ближайшее время подпишет контракт с "Валенсией", утверждает Gianlucadimarzio. Сине-бело-голубые готовы отпустить игрока в испанский клуб за 20 миллионов евро. Сделка будет завершена в течение нескольких дней. "Летучие мыши" рассматривают 29-летнего аргентинца как замену Шкодрану Мустафи, который близок к переходу в "Арсенал".
nn61
Митяй Антибомж, тож что то сомневаюсь насчет 20 млн. Как правило, защитники на рынке столько не стоят. Да и возраст если и не критический, то близок к этому. Тут надо учитывать, что это скорее всего последняя сделка по Гараю, молодеть он уж точно не будет, дальше- пенсия.
13:08
Митяй Антибомж
За 20? Туфта. Хотя я был бы очень рад, если бы у бомжей забрали последнего хорошего футболиста (не считая травмированного Данни)
12:30