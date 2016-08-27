12:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гарай близок к переходу в "Валенсию"?

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Защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай в ближайшее время подпишет контракт с "Валенсией", утверждает Gianlucadimarzio. Сине-бело-голубые готовы отпустить игрока в испанский клуб за 20 миллионов евро. Сделка будет завершена в течение нескольких дней. "Летучие мыши" рассматривают 29-летнего аргентинца как замену Шкодрану Мустафи, который близок к переходу в "Арсенал".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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nn61

Митяй Антибомж, тож что то сомневаюсь насчет 20 млн. Как правило, защитники на рынке столько не стоят. Да и возраст если и не критический, то близок к этому. Тут надо учитывать, что это скорее всего последняя сделка по Гараю, молодеть он уж точно не будет, дальше- пенсия.

13:08

Митяй Антибомж

За 20? Туфта. Хотя я был бы очень рад, если бы у бомжей забрали последнего хорошего футболиста (не считая травмированного Данни)

12:30

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