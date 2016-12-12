Ганчаренко подписал с ЦСКА 2-летний контракт

ЦСКА назначил нового главного тренера: как сообщал "СЭ", им стал Виктор Ганчаренко. Контракт со специалистом подписан на 2 года с опцией продления, информирует пресс-служба армейского клуба.

Ранее белорусский специалист уже работал в ЦСКА. В сезоне-2015/16, в котором армейцы стали чемпионами России, он помогал Леониду Слуцкому. Последний покинул ЦСКА после более чем семи лет (он принял команду осенью 2009 года).

В первой половине этого сезона Ганчаренко руководил "Уфой", в контракте с которой была предусмотрена возможность его разрыва в случае приглашения из ЦСКА. Также тренер работал с БАТЭ, "Кубанью" и "Уралом".

Вдобавок пресс-служба ЦСКА сообщает, что Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро продолжат работу в тренерском штабе армейцев.

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