Ганчаренко подписал с ЦСКА 2-летний контракт

ЦСКА назначил нового главного тренера: как сообщал "СЭ", им стал Виктор Ганчаренко. Контракт со специалистом подписан на 2 года с опцией продления, информирует пресс-служба армейского клуба.
Ранее белорусский специалист уже работал в ЦСКА. В сезоне-2015/16, в котором армейцы стали чемпионами России, он помогал Леониду Слуцкому. Последний покинул ЦСКА после более чем семи лет (он принял команду осенью 2009 года).
В первой половине этого сезона Ганчаренко руководил "Уфой", в контракте с которой была предусмотрена возможность его разрыва в случае приглашения из ЦСКА. Также тренер работал с БАТЭ, "Кубанью" и "Уралом".
Вдобавок пресс-служба ЦСКА сообщает, что Сергей Овчинников, Виктор Онопко и Паулино Гранеро продолжат работу в тренерском штабе армейцев.
Добро пожаловать, Виктор Михайлович! https://t.co/0HG39hXphr #мыЦСКА pic.twitter.com/w2oCmnbZhc– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 декабря 2016 г.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-vozglavil-pfk-cska/
aleko555
Хуже не будет.
15:36
Ivenhoe
Ура! Ура! Ура!
15:04
П_о_в_а_р
Гончаренко в ГВК играть не будет... При малейших намёках сразу уедет. Респект ему.
15:00
Al Rains
Удачи Виктор Михалыч!!! Время непростое, но должно всё у тебя получиться и вслед за зенитом в ЛЧ пробъёмся!!!
14:58
вперёд Спартак!
Айл би бэк Гинер, Гончаренко, 2 Г.______________________________________________________ +Так ещё Слуцкуий летом сказал, что все они "Г"!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
14:58
LIIS
Шило на мыло.
14:52
Гаттузо зол!
Догов станет больше! Факт.
14:42
fedland
И все дружно заржали...
14:37
Айл би бэк
Гинер, Гончаренко, 2 Г.
14:36