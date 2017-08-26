Гамула - о Панове: "Он же питерский парень, и такое переодевание мне непонятно"

Известный тренер Игорь Гамула отметил, что ему непонятно поведение бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Александра Панова, который сегодня является активным болельщиком "Спартака" и вступил во "Фратрию". В день матча 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (5:1) фанаты питерцев набросились на Панова.

– Последнее время очень много прочитал про Александра Панова. Если честно, то не знаю, как ко всему этому относиться, – цитирует "Спорт FM" Гамулу. – Я ведь знаю, что он питерский парень. Но лично мне непонятно такое переодевание. Почему так? Я не знаю.

А вообще, я нормально отношусь в Панову. Он был хорошим футболистов и парень он нормальный. Но все же фанатское движение – это фанатское движение. Там свои нюансы. Просто попасть в такую неприятную ситуацию, в какую попал он около стадиона в Санкт-Петербурге... Это может и не очень приятно все кончится.

Может ведь действительно он с детства был спартаковцем. Ему просто надо было попробовать испытать это. Ведь переходили футболисты из "Зенита" в "Спартак" и обратно. Владимир Быстров, Артем Дзюба. Интересно ведь почувствовать, как им было первое время. Нужно быть психологически устойчивым.

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