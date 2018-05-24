Галиулин может продолжить карьеру в "Урале"

Как стало известно "СЭ", 30-летний Вагиз Галиулин, способный сыграть на обоих флангах как в обороне, так и в средней линии, рассматривается руководством "Урала" в качестве одного из кандидатов на переход в летнее трансферное окно.

В сезоне-2017/18 футболист выступал за "Тосно", провел 27 матчей в чемпионате и Кубке России, забив в них 4 мяча (в том числе "Спартаку" в кубковом полуфинале), сделав 4 голевые передачи и получив 2 желтые карточки.

Галиулин хорошо знаком с новым главным тренером клуба из Екатеринбурга Дмитрием Парфеновым по совместной работе в команде из Ленинградской области. (Вячеслав КОРОТКИН)