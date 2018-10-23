Галимов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Казарцев - "Рубин" и "Спартак"

Стали известны судьи, который будут работать на матчах 12-го тура чемпионата России.

27 октября (суббота)

"Урал" - "Уфа": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

"Арсенал" - "Оренбург": судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья - Роман Сафьян (Москва); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

"Ростов" - "Анжи": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

28 октября (воскресенье)

"Енисей" - "Локомотив": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

"Ахмат" - "Динамо": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Максим Чембулатов (Кострома); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

ЦСКА - "Краснодар": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

29 октября (понедельник)

"Крылья Советов" - "Зенит": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Рубин" - "Спартак": судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Сергей Французов (Москва).

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