Галимов признался, что ошибся с удалением Касьяна в матче с "Локо"

Арбитр Роман Галимов признал свою ошибку в матче 17-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Томью" (6:1). На 62-й минуте при счете 1:1 он удалил с поля за вторую желтую карточку Александра Касьяна. После игры футболист заявил, что арбитр "красиво сработал".

По словам представителя департамента судейства и инспектирования РФС Леонида Калошина, на заседании контрольно-квалификационной комиссии этот эпизод не рассматривался.

- Этот момент не рассматривался, потому что по нему не было предмета спора, - в этой ситуации очевидно, что желтая была показана ошибочно. Судья согласился с мнением инспектора, что карточка была показана ошибочно, - цитирует ТАСС Калошина.