13:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Галимов признался, что ошибся с удалением Касьяна в матче с "Локо"

0
0
0
2

Арбитр Роман Галимов признал свою ошибку в матче 17-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Томью" (6:1). На 62-й минуте при счете 1:1 он удалил с поля за вторую желтую карточку Александра Касьяна. После игры футболист заявил, что арбитр "красиво сработал".

По словам представителя департамента судейства и инспектирования РФС Леонида Калошина, на заседании контрольно-квалификационной комиссии этот эпизод не рассматривался.

- Этот момент не рассматривался, потому что по нему не было предмета спора, - в этой ситуации очевидно, что желтая была показана ошибочно. Судья согласился с мнением инспектора, что карточка была показана ошибочно, - цитирует ТАСС Калошина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3849036

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Gordon

Человек, который много совершает, и ошибается во многом (Еврипид) Тот не ошибается, кто ничего не делает (русская пословица). Терпимей надо быть к судейским ошибкам. Тогда и результат будет лучше.

14:03

bond1951

а толку от этих признаний можно косячить а потом признаваться очки команде уже не вернуть

13:58

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ