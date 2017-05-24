Галицкий выиграл 15 из 16 шахматных партий с воспитанниками академии "Краснодара"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий провел сеанс одновременной игры в шахматы, сообщает официальный сайт клуба. 16 воспитанников академии, показавших лучшие результаты в отборе, сыграли с Галицким. В общей сложности сеанс продолжался около четырех часов.

Владелец клуба выиграл 15 партий из 16, а одну - с Романом Симоновым 2001 года - свел вничью.

В прошлом году Галицкий также выиграл сеанс, но с более скромным счетом - 11:4.