Галицкий выиграл 15 из 16 шахматных партий с воспитанниками академии "Краснодара"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий провел сеанс одновременной игры в шахматы, сообщает официальный сайт клуба. 16 воспитанников академии, показавших лучшие результаты в отборе, сыграли с Галицким. В общей сложности сеанс продолжался около четырех часов.
Владелец клуба выиграл 15 партий из 16, а одну - с Романом Симоновым 2001 года - свел вничью.
В прошлом году Галицкий также выиграл сеанс, но с более скромным счетом - 11:4.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/academy/news/object/?object_id=129087
craped
Я думаю, что если его начнут обыгрывать, можно его центр из футбольного в шахматный перепрофилировать. А футбол так, второстепенно, чтобы дети дохляками не росли.
17:43