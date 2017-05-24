Галицкий выиграл 15 из 16 шахматных партий с воспитанниками академии "Краснодара". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Галицкий выиграл 15 из 16 шахматных партий с воспитанниками академии "Краснодара"

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий провел сеанс одновременной игры в шахматы, сообщает официальный сайт клуба. 16 воспитанников академии, показавших лучшие результаты в отборе, сыграли с Галицким. В общей сложности сеанс продолжался около четырех часов. 

Владелец клуба выиграл 15 партий из 16, а одну - с Романом Симоновым 2001 года - свел вничью.

В прошлом году Галицкий также выиграл сеанс, но с более скромным счетом - 11:4.

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/academy/news/object/?object_id=129087

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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craped

Я думаю, что если его начнут обыгрывать, можно его центр из футбольного в шахматный перепрофилировать. А футбол так, второстепенно, чтобы дети дохляками не росли.

17:43