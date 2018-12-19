Галицкий увеличил свою долю владения "Краснодаром"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий увеличил свою долю прямого владения клубом. Ранее он владел 50 процентами акций. Об этом сообщает "РБК Кубань".

По данным СПАРК на 17 декабря 208 года, доля Галицкого выросла до 66,7 процента.

Отметим, что в текущем году бизнесмен продал 29,1 процента акций сети "Магнит" банку ВТБ за 138 миллиардов рублей. В настоящее время в его активе 3,4 процента акций компании. По словам самого Галицкого, он намерен активно заниматься развитием команды.

Клуб "Краснодар" был основан Сергеем Галицким в феврале 2008 года.

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