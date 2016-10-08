Галицкий провел экскурсию по стадиону "Краснодара"

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий лично провел экскурсию по новому стадиону клуба. Он показал журналистам инфраструктуру стадиона и устройство непосредственно арены.
Напомним, завтра на стадионе "Краснодара" состоится товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики.
Фантастика #ФККраснодар pic.twitter.com/sOqZKVsj8q– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 8 октября 2016 г.
Экскурсия от @sergeygalitskiy pic.twitter.com/8PiQiYxXhl– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 8 октября 2016 г.
muxaizsochi
охрененный стадион. опен отдыхает.
12:50
orel85
Классный стадик!!!!
12:36