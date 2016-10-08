12:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Галицкий провел экскурсию по стадиону "Краснодара"

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Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий лично провел экскурсию по новому стадиону клуба. Он показал журналистам инфраструктуру стадиона и устройство непосредственно арены.

Напомним, завтра на стадионе "Краснодара" состоится товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики.

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Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

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КОММЕНТАРИИ (2)
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muxaizsochi

охрененный стадион. опен отдыхает.

12:50

orel85

Классный стадик!!!!

12:36

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