Галицкий провел экскурсию по стадиону "Краснодара"

Президент и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий лично провел экскурсию по новому стадиону клуба. Он показал журналистам инфраструктуру стадиона и устройство непосредственно арены.

Напомним, завтра на стадионе "Краснодара" состоится товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики.