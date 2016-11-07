Галицкий предложил расширить премьер-лигу до 18 команд

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что премьер-лигу стоит расширить до 18 команд. Галицкий добавил, что такой шаг позволит зрителям видеть больше домашних матчей своих команд.
– У нас строятся новые стадионы, а команд в премьер-лиге всего 16. Это очень плохо, потому что мало зрелища, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – Если не будет еврокубков, то за год получается всего 15 матчей без учета Кубка России – это очень мало. Надо переходить на формат 18 команд в лиге.
kapteinis40
А я бы уменьшил до 10 и четыре круга. Нет футболистов на 18 команд!
01:03
Александр 7
Понятно, что надо расширять...но глядя даже на сегодняшние 16 команд, видишь, что пять из них тупо отдают очки по разнарядке наверх...и только между собой бодаются...А 10 команд более- менее играют...Где взять команды среднего класса ??? Игроков не хватит, плюс договорняки...Как этого избежать ? Ещё пару "Уралов" добавить в это болотце...Плюс более- менее заигравшего игрока снизу или с середины сразу высасывают газпромы с лукойлами...в итоге игрок пропадает..Пример Бухарова или Новосельцева...с Мовсисянами и Озбилисами...
00:35
Алый Дракон
Галицкий просроченных продуктов из своего "Магнита" объелся??? Давай тогда еще игры ВСЕХ команд проводить исключительно в Краснодаре! А чо, он же не в курсе, видимо, в какую погоду давеча "Спартак" в Томске играл!)... Тут сокращать нужно, хотя бы до 14 (тем более, что последние 4 команды - все равно "болото", едва сводящее концы с концами), а он про 18!)... Рукалицо...
00:30
Баск
3 московские команды и в один круг. Вполне достаточно. Победитель участвует в чемпионате России. Игры двух проигравших Москва может смотреть до посинения.
00:18
vanek00
igorvasilevich Ага чтобы было больше болота в чемпионате. на оборот нужно до 8 сократить. 23:48 Замечательная идея !!! Будем либо смотреть 10 раз матч Спартак Цска которй приестся на столько что блевать потянет, либо ждать игру не неделю а 2 !!! Гений !
00:06
Richter-00
Ну если у нас 75% безголовых за возврат на весну-осень, то они и за 30 команд проголосуют методом "а мне нравится вот это". :)
23:59 7 ноября
Promesov
Галицкий бизнесмен и тему рулит, как зрелищность поднять и зрителей затащить, а не как эти к гос бюджету присосались и не оторвать. Бразильцев натурализируют, клубы разваливают ради места под строительство
23:58 7 ноября
Promesov
Поддерживаю! Только надо думать про "2 тура в неделю" или как в англии под новый год проводят под новый год цикл из нескольких недель - какой то там день. Можно было бы в начале сезона, но там еще клубы не в кондициях еще. А вот Апрель Май самое то. В Европе там баталии решающих матчей евротурниров, а тут напряженная концовка с 2 матчами в неделю. Причем будет интересно и смотреть характер тк тяжело будет всем в таком графике. Плюс полюбому молодеж будут подключать, чтобы ротация была - еще одна проблема будет решена с игровой практикой для молодежи. По моему был бы огонь и зрелищность РФПЛ подскочила бы процентов на 30
23:55 7 ноября
Berkut-7
Согласен на 18, но эти клубы должны быть капиталистические и жить не за счет ГОС ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, а то клубы добавим , а платить зарплату государство опять обязанно, НАМ ТАКОЙ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН, закрывайте вообще тогда лавочку
23:54 7 ноября
igorvasilevich
Ага чтобы было больше болота в чемпионате. на оборот нужно до 8 сократить.
23:48 7 ноября
П_о_в_а_р
Ой. zoostation, я не Галицкий, если что.)
23:45 7 ноября
Новороссия
Расширить до 30 команд, чего уж!
23:40 7 ноября