Галицкий предложил расширить премьер-лигу до 18 команд

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что премьер-лигу стоит расширить до 18 команд. Галицкий добавил, что такой шаг позволит зрителям видеть больше домашних матчей своих команд.

– У нас строятся новые стадионы, а команд в премьер-лиге всего 16. Это очень плохо, потому что мало зрелища, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – Если не будет еврокубков, то за год получается всего 15 матчей без учета Кубка России – это очень мало. Надо переходить на формат 18 команд в лиге.