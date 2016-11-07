23:33 7 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Галицкий предложил расширить премьер-лигу до 18 команд

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Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что премьер-лигу стоит расширить до 18 команд. Галицкий добавил, что такой шаг позволит зрителям видеть больше домашних матчей своих команд.

– У нас строятся новые стадионы, а команд в премьер-лиге всего 16. Это очень плохо, потому что мало зрелища, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – Если не будет еврокубков, то за год получается всего 15 матчей без учета Кубка России – это очень мало. Надо переходить на формат 18 команд в лиге.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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kapteinis40

А я бы уменьшил до 10 и четыре круга. Нет футболистов на 18 команд!

01:03

Александр 7

Понятно, что надо расширять...но глядя даже на сегодняшние 16 команд, видишь, что пять из них тупо отдают очки по разнарядке наверх...и только между собой бодаются...А 10 команд более- менее играют...Где взять команды среднего класса ??? Игроков не хватит, плюс договорняки...Как этого избежать ? Ещё пару "Уралов" добавить в это болотце...Плюс более- менее заигравшего игрока снизу или с середины сразу высасывают газпромы с лукойлами...в итоге игрок пропадает..Пример Бухарова или Новосельцева...с Мовсисянами и Озбилисами...

00:35

Алый Дракон

Галицкий просроченных продуктов из своего "Магнита" объелся??? Давай тогда еще игры ВСЕХ команд проводить исключительно в Краснодаре! А чо, он же не в курсе, видимо, в какую погоду давеча "Спартак" в Томске играл!)... Тут сокращать нужно, хотя бы до 14 (тем более, что последние 4 команды - все равно "болото", едва сводящее концы с концами), а он про 18!)... Рукалицо...

00:30

Баск

3 московские команды и в один круг. Вполне достаточно. Победитель участвует в чемпионате России. Игры двух проигравших Москва может смотреть до посинения.

00:18

vanek00

igorvasilevich Ага чтобы было больше болота в чемпионате. на оборот нужно до 8 сократить. 23:48 Замечательная идея !!! Будем либо смотреть 10 раз матч Спартак Цска которй приестся на столько что блевать потянет, либо ждать игру не неделю а 2 !!! Гений !

00:06

Richter-00

Ну если у нас 75% безголовых за возврат на весну-осень, то они и за 30 команд проголосуют методом "а мне нравится вот это". :)

23:59 7 ноября

Promesov

Галицкий бизнесмен и тему рулит, как зрелищность поднять и зрителей затащить, а не как эти к гос бюджету присосались и не оторвать. Бразильцев натурализируют, клубы разваливают ради места под строительство

23:58 7 ноября

Promesov

Поддерживаю! Только надо думать про "2 тура в неделю" или как в англии под новый год проводят под новый год цикл из нескольких недель - какой то там день. Можно было бы в начале сезона, но там еще клубы не в кондициях еще. А вот Апрель Май самое то. В Европе там баталии решающих матчей евротурниров, а тут напряженная концовка с 2 матчами в неделю. Причем будет интересно и смотреть характер тк тяжело будет всем в таком графике. Плюс полюбому молодеж будут подключать, чтобы ротация была - еще одна проблема будет решена с игровой практикой для молодежи. По моему был бы огонь и зрелищность РФПЛ подскочила бы процентов на 30

23:55 7 ноября

Berkut-7

Согласен на 18, но эти клубы должны быть капиталистические и жить не за счет ГОС ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, а то клубы добавим , а платить зарплату государство опять обязанно, НАМ ТАКОЙ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕН, закрывайте вообще тогда лавочку

23:54 7 ноября

igorvasilevich

Ага чтобы было больше болота в чемпионате. на оборот нужно до 8 сократить.

23:48 7 ноября

П_о_в_а_р

Ой. zoostation, я не Галицкий, если что.)

23:45 7 ноября

Новороссия

Расширить до 30 команд, чего уж!

23:40 7 ноября

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