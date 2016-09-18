23:13 18 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Галицкий отпраздновал вместе с игроками победу над "Ростовом"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов после игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) выложил фотографию команды, празднующей добытый результат. Вместе с коллективом победу отпраздновал и владелец клуба Сергей Галицкий.

 

Браво,парни⚽️🐂 #всехспобедой

Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 18 2016 в 12:06 PDT

Видео опасных моментов и текстовая трансляция матча

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Можейко

сзади Калешина вообще то не Хажиг

23:53 18 сентября

Супершвайни

Судейки в центре не хватает.

23:46 18 сентября

xueks

просто эмоции нужны были команде, смотрите как в европе играют там и пиццу жрут вместе

23:30 18 сентября

Аратюнян

хашиг удачно так к Калешину пристроился:) бобика на фото не хватает:)

23:29 18 сентября

Адвокат121

Он фотографировал

23:26 18 сентября

shpasic

судью-то позвали?

23:20 18 сентября

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