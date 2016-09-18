Галицкий отпраздновал вместе с игроками победу над "Ростовом"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов после игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) выложил фотографию команды, празднующей добытый результат. Вместе с коллективом победу отпраздновал и владелец клуба Сергей Галицкий.
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов после игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) выложил фотографию команды, празднующей добытый результат. Вместе с коллективом победу отпраздновал и владелец клуба Сергей Галицкий.
Можейко
сзади Калешина вообще то не Хажиг
23:53 18 сентября
Супершвайни
Судейки в центре не хватает.
23:46 18 сентября
xueks
просто эмоции нужны были команде, смотрите как в европе играют там и пиццу жрут вместе
23:30 18 сентября
Аратюнян
хашиг удачно так к Калешину пристроился:) бобика на фото не хватает:)
23:29 18 сентября
Адвокат121
Он фотографировал
23:26 18 сентября
shpasic
судью-то позвали?
23:20 18 сентября