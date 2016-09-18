Галицкий отпраздновал вместе с игроками победу над "Ростовом"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов после игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) выложил фотографию команды, празднующей добытый результат. Вместе с коллективом победу отпраздновал и владелец клуба Сергей Галицкий.

Браво,парни⚽️🐂 #всехспобедой Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Сен 18 2016 в 12:06 PDT

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