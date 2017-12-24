16:48 | Футбол — РФПЛ

Галицкий назван филантропом года по версии Forbes

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Владелец "Краснодара". бизнесмен Сергей Галицкий назван филантропом года по версии Forbes. В 2017 году предпринимаетль открыл парк рядом с домашним стадионом "быков".

Издание отмечает, что парк полностью финансируется за счет личных средств Галицкого. Строительство объекта оценивается в 4 милларда рублей.

Напомним, Галицкий занимает 18-е место в списке топ-200 богатейших людей России. В 2008 году он основал "Краснодар", который выступает в премьер-лиге с сезона-2011/12. В 2016 году был введен в эксплуатацию стадион команды, его вместимость - 33 979 мест.

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" занимает 4-е место, набрав в 20 турах 36 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Локомотива" составляет 9 баллов.

Дополнительная информация

http://www.forbes.ru/milliardery/354809-novyy-dar-dlya-krasnodara-sergey-galickiy-filantrop-goda-po-versii-forbes

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SpaMan

Про "бабушек" и "бюджетников" еще не писали?

17:50

Vedi

Кто бы ещё стольким поделился с народом из Forbes ? Человек в провинции живёт и реально делает хоть чуть лучше жизнь простых людей . А в столицах всё о России думают .

17:46

vialiy

Да чо гаварить - маладэс!

17:03