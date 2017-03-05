22:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Галицкий, Федун, Абрамович и Рыболовлев вошли в список богатейших людей мира

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Агентство Bloomberg опубликовало обновленную версию рейтинга 500 миллиардеров мира. Российский бизнесмен Сергей Галицкий, являющийся владельцем и президентом "Краснодара", расположился на 198-м месте с состоянием в 6,98 миллиарда долларов. Владелец другого российского клуба – московского "Спартака"Леонид Федун с состоянием в 4,63 миллиарда долларов находится на 366-м месте, а бывший глава "Анжи" Сулейман Керимов – на 320-м (5,01, миллиарда долларов).

Также в список 500 миллиардеров мира вошли и другие россияне, которые трудятся в футбольной сфере за пределами России, а именно акционер лондонского "Арсенала" Алишер Усманов (70-е место – 13,9 миллиарда долларов), владелец "Челси" Роман Абрамович (118-е место – 10,7 миллиарда долларов) и президент "Монако" Дмитрий Рыболовлев (129-е место – 9,52 милларда долларов).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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redgy

и похоже фк Краснодар это надолго.. не анжи керимова

23:19

LTZ

Редкий человек в РФ, который поднялся не на продаже нефти/газа/алмазов и прочих кусков Родины на запад, а так же не "прихватизировал" монополию типа РЖД, Россетей, и прочих почт России.

23:17

баламошка

Красава, я квас в магните покупаю)

23:07

shpasic

Безбородов тоже доволен этим рейтингом))

22:42

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

хуже магнита только дикси.

22:41

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