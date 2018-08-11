"Галатасарай" не сможет приобрести Дзюбу, пока не продаст кого-нибудь

Как стало известно "СЭ", чемпион Турции из-за санкций УЕФА не может позволить себе осуществить приобретения на трансферном рынке, пока не продаст кого-нибудь из своих игроков.

В июне УЕФА оштрафовал "Галатасарай" на 6 миллионов евро за невыполнение требований финансового фэйр-плей. Клубу необходимо будет достичь безубыточности до 2021-2022 годов. Если в 2019 году убытки стамбульского клуба составят более 20 миллионов евро, то "Галатасарай" будет вынужден заплатить более крупный штраф – 9 миллионов евро. По этой причине клуб не может покупать игроков. Ранее издание Sporun Dibi сообщило, что "Галатасарай" заинтересован в нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе.