"Галатасарай" готов предложить 1 миллион евро за переход Кришито?

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Milliyet. В подписании контракта с игроком заинтересован "Галатасарай". Стамбульцы готовы заплатить за переход футболиста один миллион евро.

Отмечается, что 30-летний итальянец, выступающий за сине-бело-голубых с 2011 года, не хочет оставаться в клубе. Его соглашение с петербуржцами рассчитано до лета 2018-го.

В текущем сезоне Кришито провел в составе зенитовцев 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.