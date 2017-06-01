Бывший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов вошел в тренерский штаб "Терека", сообщает официальный сайт клуба. Специалист назначен на должность старшего тренера команды и будет работать с наставником клуба Олегом Кононовым.

Контракт с Галактионовым рассчитан на три года. Под его руководством юношеская сборная стала бронзовым призером чемпионата Европы и отобралась на чемпионат мира в этой же возрастной категории.

По итогам минувшего сезона "Терек" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и не пробился в еврокубки.