Бывший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов вошел в тренерский штаб "Терека", сообщает официальный сайт клуба. Специалист назначен на должность старшего тренера команды и будет работать с наставником клуба Олегом Кононовым.
Контракт с Галактионовым рассчитан на три года. Под его руководством юношеская сборная стала бронзовым призером чемпионата Европы и отобралась на чемпионат мира в этой же возрастной категории.
По итогам минувшего сезона "Терек" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и не пробился в еврокубки.
Известный российский специалист Михаил Галактионов вошёл в тренерский штаб Олега Кононова. Он назначен на должность старшего тренера "Терека". Контракт со специалистом рассчитан на три года. До последнего времени Михаил Галактионов являлся старшим тренером юношеской сборной России до 19 лет. Под его руководством юношеская сборная России стала бронзовым призером Чемпионата Европы (U 17) и отобралась на Чемпионат Мира в этой же возрастной категории. Желаем Михаилу Михайловичу удачи и успехов с "Тереком"! #Терек #Галактионов