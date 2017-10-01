Галаджан на следующий день после дубля за "Казанку" попал в заявку "Локо" на игру с "Динамо"

Стал известен состав "Локомотива" на матч 12-го тура чемпионата России против "Динамо". В запас команды вошел нападающий Артем Галаджан. Накануне он оформил дубль в матче ПФЛ в составе "Казанки" против "Долгопрудного" (2:0).

Полностью заявка "Локо" выглядит следующим образом: Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Тарасов, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер; запасные - Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Галаджан, Галанин.

Матч "Локомотив" - "Динамо" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.