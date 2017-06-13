Гаджиев в ближайшее время продлит контракт с "Амкаром"

Спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский рассказал, что главный тренер Гаджи Гаджиев в ближайшее время продлит соглашение с клубом. 71-летний специалист возглавляет команду с декабря 2014 года. Под его руководством пермский клуб вышел в полуфинал Кубка России сезона-2015/16.

– Гаджиев, конечно, остается в клубе, – приводит ТАСС слова Засульского. - Он тренирует команду вместе с помощниками. Правда, сегодня два человека – Арслан Халимбеков и Андрей Каряка уехали в академию тренерского мастерства на поступление на категорию PRO. Контракт с Гаджиевым будет продлен, остались некоторые нюансы, мы их быстро уладим в ближайшее время.

В минувшем сезоне "Амкар" занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России.