Гаджиев намекнул на новые потери "Амкара"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев дал понять, что этой зимой клуб может потерять еще ряд основных футболистов. На данный момент пермяки расстались только с основным вратарем Александром Селиховым, который перешел в "Спартак".

– В наших условиях мы можем продать любого игрока, если получим за него хорошие отступные, - цитируют "Известия" Гаджиева. - Тренеру, конечно, никогда не хочется расставаться с футболистами. Ни с Селиховым, ни с кем-то другим. Хотя бы по той причине, что все уже относительно сыграны друг с другом, хорошо знают требования тренера. Если и расставаться, то по минимуму, чтобы это не отразилось на наигранных связях, которые есть сегодня в команде. Думаю, если нам удастся сохранить текущий состав, то больше двух-трех новых футболистов не потребуется. Порой нам приходилось расставаться с игроками, которых очень не хотелось отдавать. Например, Богдан Бутко или Дмитрий Белоруков.

Сегодня в этом смысле ситуация относительно стабильная, но все равно команду могут покинуть некоторые футболисты – предложения по нескольким игрокам есть. Нельзя сказать, что все уже решено, но переговоры ведутся. И мы должны быть к этому готовы.