"Енисей" объявил о подписании контракта с защитником "Крыльев Советов" Али Гаджибековым. Сроки соглашения и подробности трансфера не уточняются.
В минувшем первенстве ФНЛ 28-летний игрок провел за "Крылья Советов" 21 матч и не отметился результативными действиями.
Таблица переходов РФПЛ //
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28-летний защитник Али Гаджибеков стал игроком "Енисея": https://t.co/Q8s98dUGNm pic.twitter.com/PPF6VHu72C– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 20 июля 2018 г.
Дополнительная информация
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