Гаджибеков стал игроком "Енисея"

"Енисей" объявил о подписании контракта с защитником "Крыльев Советов" Али Гаджибековым. Сроки соглашения и подробности трансфера не уточняются.



В минувшем первенстве ФНЛ 28-летний игрок провел за "Крылья Советов" 21 матч и не отметился результативными действиями.

Таблица переходов РФПЛ //

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