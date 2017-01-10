Гаджибеков покидает "Анжи"

Из заявки "Анжи" исключен защитник Али Гаджибеков. По информации "СЭ", контракт игрока с махачкалинским клубом расторгнут. 27-летний футболист выступал за команду с 2006 года.

Напомним, перед новым годом в "Анжи" сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер. Также команду покинул главный тренер Павел Врба. Вместо него на этот пост был назначен Александр Григорян. После 17 туров "Анжи" набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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