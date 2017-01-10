16:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджибеков покидает "Анжи"

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Из заявки "Анжи" исключен защитник Али Гаджибеков. По информации "СЭ", контракт игрока с махачкалинским клубом расторгнут. 27-летний футболист выступал за команду с 2006 года.

Напомним, перед новым годом в "Анжи" сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Клуб заявил о необходимости выставить ведущих игроков на трансфер. Также команду покинул главный тренер Павел Врба. Вместо него на этот пост был назначен Александр Григорян. После 17 туров "Анжи" набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igorvasilevich

Лучше все уродские команды по вылетали из чемпионата.

17:06

mikeV

У Анжи своих примеров хватает, похлеще Динамо.

16:54

blue-white!

Ну прям как Динамо в прошлом сезоне, 20 очков до зимнего перерыва. А после 5 очков и вылет в ФНЛ...

16:49

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