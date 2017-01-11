Гаджибеков не принял предложение "Анжи" о пересмотре контракта

"Анжи" на своем официально сайте подтвердил расторжение контракта с защитником Али Гаджибековым. 27-летний футболист выступал за команду с 2006 года и за это время провел 196 матчей в различных турнирах. По этому показателю он является шестым игроком в истории клуба. Причиной расторжения контракта "Анжи" называет решение игрока не подписывать новое соглашение на других условиях.

"Анжи", желая сохранить Али, являющегося воспитанником дагестанского футбола и зарекомендовавшего себя как образцового профессионала, и ценя его многолетнюю преданность, предложил капитану новый контракт, составленный на основе финансовых реалий сегодняшнего дня, с которыми клуб вынужден считаться. Игрок с пониманием отнесся к необходимости пересмотра условий выступлений за клуб, но, рассмотрев их, принял решение покинуть "Анжи". Мы полностью понимаем и принимаем решение Али. Стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию", - говорится в сообщении на сайте.