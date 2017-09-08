Гаджи Гаджиев: "Жалко, что у Гасилина такой голеностоп, он мог бы пригодиться"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения в домашнем матче 9-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:1) подчеркнул, что недоволен уровнем готовности нападающих. В девяти встречах пермская команда забила два гола, оба на счету полузащитников.

– Баланович пока за "Амкар" ни одного гола не забил – ждем, – приводит официальный сайт пермяков слова Гаджиева. – Может, один забьет и пойдет у него. Он всегда играет с большой самоотдачей, агрессивен, другим игрокам моменты создает.

– Сегодня вы сделали замены по позиции, и эти игроки не усилили игру. А выпустить форварда на усиление не было возможности?

– "Амкар" достаточно серьезно добавил после замен, на мой взгляд. Мы мячи отнимали, моменты имели – еще же Комолов имел реальный момент. Он же не откуда-то с сорока метров пробил.

А что касается форвардов – да, я недоволен их уровнем подготовленности. Если они не забили ни одного гола, любой тренер будет недоволен. Мы эту проблему поднимаем давно. Не этим летом и не зимой. Конечно, у них есть какой-то потенциал и есть возможность играть лучше. Я беру часть ответственность на себя, чтоб они не играют лучше.

Лучший на сегодня – Бодул. Мы ставили Салугина с "Динамо", ту игру он провел неплохо. Но сейчас он залечивает травму. Гасилин тоже с травмой, она у него хроническая. Несколько дней пропустил из-за позвоночника Прокофьев. Шаваев выглядел неплохо, ему надо давать шанс. Он неплохой игрок. Мы взяли Форбса, он играл форварда в "Анжи", в "Арсенале" тоже играл форварда. Могли еще одного нападающего взять из Сербии, но он ушел в "Партизан". Нам остается поднимать этих ребят, настраивать, выводить на более высокий уровень.

– А в молодежном составе нет форвардов, которые могли бы усилить игру?

– Они на ладони. Сегодня смотрели игру, в наших тренировках они участвуют. Кого-то из них в основной состав ввести пока не получается. Но у нас есть резерв. Есть Мельников, который должен скоро появиться. Он линейный полузащитник, он активен, хорошо подключается, у него удар приличный. Это самый быстрый из наших игроков. Пока не знаю, в каком состоянии Эззатоллахи, но он может усилить, он на стандартах хорош, головой играет. Ну и когда наши форварды появятся, они тоже могут в отдельных ситуациях сыграть неплохо. У каждого есть качества. Прокофьев может обыграть и пробить. Жалко, что у Гасилина голеностоп такой, он мог бы пригодиться сегодня.