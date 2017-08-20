Гаджи Гаджиев: "Зенит" - самый сильный соперник в премьер-лиге, тем не менее хочется хорошо сыграть в атаке"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев перед матчем 7-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда хочет показать яркую игру в атаке и надежную в обороне. Он также добавил, что предыдущая встреча с "Краснодаром" (1:1) была важна в психологическом плане.

– Как правило, я даю футболистам, ушедшим из команды, играть против бывших своих учителей и бывшей команды, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гаджиев. – Это в том числе их мотивирует. Каждый из них хочет сыграть против тех ребят, с которыми вместе тренировались.

Да, матч с "Краснодаром" был психологически важным. Забили наконец-то, но, к сожалению, не забили еще несколько, хотя моментов создали достаточно. Будем надеяться, что это не случайность.

Понятно, что сегодня играем с лидером чемпионата, с самым сильным соперником в премьер-лиге. Тем не менее хочется и в этом матче хорошо сыграть в атаке, так, чтобы моменты возникали, и в обороне надежно выглядеть. А то мы знаем, что "Зенит" много забивает.

Трансляция матча "Амкар" - "Зенит"