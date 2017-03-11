03:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Я готов продлить контракт с "Амкаром". Дальше все зависит от клуба"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что согласен продлить свой контракт, действие которого заканчивается летом этого года. По его словам, решение в этом вопросе зависит от руководства клуба.

- Контракт? Этот вопрос надо адресовать клубу, - приводит "Эхо Перми" слова Гаджиева. - Я готов его продлить. Есть команда, есть взаимопонимание с руководством. Я вижу, что у "Амкара" есть перспективы для дальнейшего развития. Все это на чаше весов в пользу того, чтобы остаться. Далье все зависит от руководства. 

Дополнительная информация

http://echoperm.ru/interview/299/146619/

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