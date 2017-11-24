Гаджи Гаджиев: "Всем командам непросто преодолеть оборону "Динамо"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Динамо" (2:1) подчеркнул, что у команды многое получалось в матче 18-го тура чемпионата России. При этом специалист отметил слаженность игры оборонительной линии соперника.

– Я думаю, у нас сегодня многое получалось. Может, за исключением того, чтобы, например, в первом тайме выходить на ударные позиции, – приводит пресс-служба пермяков слова Гаджиева. – Но преодолевать такую оборону непросто, это всем командам непросто. "Динамо" организованно оборонялось, шестерка в линию выстраивалась регулярно – четверка защитников и фланги.

После гола игра поменялась, и здесь уже мы немножко авантюрно играли. В той ситуации, в которой нам забили, Эззатоллахи ошибся – так нельзя играть в штрафной. Но главное в другом – там же соперник имел на фланге численное преимущество, вот этого нельзя допускать. Но ребята молодцы – они смогли еще забить.

Концовка – конечно, "Динамо" заиграло более агрессивно, они выдвинули вперед игроков средней линии. В этой ситуации можно играть спокойнее и расчетливее. Но мы действовали неплохо – у нас были более явные моменты у ворот соперника. Например, у Прокофьева была чистая позиция, чтобы забить гол.

Можно придраться к разным моментам, когда можно было играть более надежно и лучше контролировать мяч, но концовку провели, в целом, нормально. Вот если бы ни разу не убежали в контратаки – можно было говорить, что концовку провели плохо. А так – все нормально.